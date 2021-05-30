Совкомбанк договорился с «Аэрофлотом» о том, чтобы ставка возобновляемой кредитной линии была привязана к ESG-рейтингу авиакомпании от международного агентства MSCI ESG. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В настоящий момент у «Аэрофлота» рейтинг «BB», с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO 2 .



Как уточняют в банке, рейтинговое агентство MSCI ESG Ratings является одним из лидеров по оценке показателей в области устойчивого развития, таких как корпоративное управление, социальное развитие, охрана труда и экология.

Это очередной кредит в портфеле Совкомбанка, кредитная ставка по которому связана с обязательствами заемщика в области устойчивого развития, отмечается в релизе.

«Мы стремимся поддерживать положительные изменения компаний в области экологии и управления эмиссией парниковых газов. Такие кредиты мотивируют заемщиков к конкретным действиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду и играют ключевую роль в достижении глобальных целей», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

