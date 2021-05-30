Генеральный директор одного из крупнейших в США инвестиционных банков JP Morgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют. Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JP Morgan с цифровыми активами.

«Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим», — пояснил свою позицию глава банка. Он подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины.

В конце апреля JP Morgan анонсировал создание активно управляемого биткоин-фонда для ограниченной группы клиентов. Новый продукт может быть представлен летом текущего года. За хранение активов будет отвечать компания NYDIG.

Ранее стратеги JP Morgan советовали инвесторам вкладывать в биткоин около 1% от объема своего инвестиционного портфеля. Они считают, что криптовалюта способна хеджировать риски от колебаний в традиционных классах активов, таких как акции, облигации и сырье.