Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России на конец мая составляет 78,1 тыс. рублей за 1 кв. м. Это на 24% выше, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.



В выборку вошли 146 городов с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир. Расчеты велись по средним ценам за 1 кв. м без учета так называемого веса города — доли квартир в продаже, приходящихся на конкретный город.



Средний бюджет предложения на вторичном рынке в целом по стране составляет 4,21 млн рублей при средней площади 56,6 кв. м. За год он вырос на 615 тыс. рублей (плюс 17,1%).

Заметнее всего, по статистике ЦИАН, квартиры на вторичном рынке за год подорожали в Чите (плюс 36,9%), Нижнекамске (плюс 35,1%), Улан-Удэ (плюс 34,4%), Петропавловске-Камчатском (плюс 33,2%) и Курске (плюс 32,9%).

В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (плюс 1,6%) и Волгодонске (плюс 1,9%).

«В ближайшее время на рынке сохранится тенденция на замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 процентного пункта в месяц. Ожидать высоких показателей спроса также не приходится. Помимо снижающейся летом активности, причинами являются планируемое повышение ставок по ипотечным кредитам и эффект высокой базы (цены находятся на максимуме). Фактором стабилизации стоимости остается рост объема предложения», — прокомментировал результаты исследования руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

