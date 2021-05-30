«Воентелеком» тестирует доверенные сим-карты, то есть оснащенные российской криптографией, рассказали РБК в компании IDX (разработчик сервисов идентификации), одном из участников проекта. Пока речь идет о «нескольких сотнях сим-карт», но по итогам эксперимента, который должен завершиться в конце этого года, проект может быть расширен.

По словам гендиректора IDX Светланы Беловой, «Воентелеком» — первый оператор, который начал тест. Он же первым стал использовать на своей сети аппаратный модуль безопасности (HSM, позволяет внедрить отечественную криптографию в телекоммуникационное оборудование, которое используют сотовые операторы). Таким образом, «Воентелеком» сделал своего виртуального мобильного оператора (MVNO, оказывает услуги на сетях «реальных» операторов) нужного класса безопасности, отметила Белова.

IDX в проекте отвечает за разработку сервисов на базе доверенной сим-карты. В базовый комплект входят: квалифицированная электронная подпись (КЭП), автозаполнение (позволяет в защищенной области хранить персональные данные и с согласия пользователя использовать их для заполнения анкет банков, страховых компаний, интернет-магазинов и т. д.), генерация одноразовых паролей, возможность использовать сим-карту как токен для платежных приложений по аналогии с ApplePay.

«Для различных российских платежных приложений типа SberPay, TinkoffPay и т. д. зарубежные мобильные операционные системы — что iOS, что Android — это недоверенные среды, за операции в них не могут поручиться ни ФСБ, ни банк. Мы не знаем, какие закладки там есть. Использование доверенной сим-карты, на которой будут храниться платежные данные, позволяет решить эту проблему. Мы можем быть уверены, что эти данные неуязвимы для внешних или внутренних атак», — пояснила Светлана Белова. По ее словам, многие пользователи выражают недовольство из-за необходимости предоставлять свои данные в открытом доступе. Доверенная сим-карта позволяет, не раскрывая данные, предоставить достоверную информацию для бизнеса. Например, при покупке алкоголя или сигарет можно подтвердить, что вам больше 18 лет, не раскрывая даты рождения.

В ближайшие дни участники проекта планируют продемонстрировать представителям Минцифры и Минпромторга сервисы удаленной идентификации, выпуска электронной подписи и подписание документов с ее помощью, работающие на сети «Воентелекома». Осенью прошлого года это решение было показано Федеральной налоговой службе (ФНС).

Как сообщил РБК представитель «Воентелекома», основные целевые сегменты их виртуального оператора — b2b и b2g. Он подтвердил, что компания начала «тестирование и параллельное использование сим-карт с российской криптографией». «Использование упомянутых сим-карт позволяет улучшить защищенность сети и обеспечивает доверенность потребителей в получении сервисов оператора», — пояснил представитель «Воентелекома».