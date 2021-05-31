Концерн «Россиум» приобрел у группы компаний «Регион» группу страховых компаний «Югория». Об этом объявил в понедельник страховщик.

«Сделка прошла в рамках консолидации активов ГК «Регион» и концерна «Россиум» и направлена на достижение максимальной продуктовой синергии. На деятельности страховой компании это структурное изменение не отразится. Также ничего не изменится и для клиентов «Югории», — отметил врио генерального директора страховой группы Михаил Косенко.

ГК «Регион» три года назад, 30 мая 2018 года, была признана победителем аукциона на право приобретения 100% акций государственной страховой компании «Югория». В августе 2019 года АО «Государственная страховая компания «Югория» официально сменило название на АО «Группа страховых компаний «Югория».

Как напоминают в «Югории», группа компаний «Регион» — одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов.

ООО «Концерн «Россиум» создано в 2006 году и является многопрофильным инвестиционным холдингом, вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. Ключевыми активами концерна являются Московский Кредитный Банк, НПФ «Эволюция» и группа компаний «Инград».



В июле 2019 года основные совладельцы ГК «Регион» Сергей Судариков и концерна «Россиум» Роман Авдеев объявили о намерениях объединить свои активы для достижения максимальной синергии в интересах клиентов двух структур.