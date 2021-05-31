📰 Крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность, пишет «Российская газета» , ссылаясь на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. По его словам, Россия в июне — июле сможет еще немного нарастить добычу нефти благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+, что позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль. Также поддержку рублю окажут спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье расти. В пользу российской валюты будет выступать повышение реальных рублевых процентных ставок, пояснил Васильев.

📰 Правительству и комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» до 1 июня необходимо подготовить предложения по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований: часть готовящейся реформы — консолидация в федеральной казне обязательных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за детей и пенсионеров, пишут «Известия» . Также регионам могут передать доходы от акцизов на табак — в рамках бюджетного маневра по долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости. Обеспечить самостоятельность субъектов ранее поручал президент. Такие параметры бюджетного маневра обсуждаются в правительстве и Госсовете, сообщили федеральный чиновник и два близких к Госсовету собеседника. Опрошенные регионы инициативы поддержали. Если власти пойдут на такой маневр, это может стать крупнейшей межбюджетной реформой за последние 20 лет, полагают эксперты.

📰 Операторы фитнес-клубов пытаются компенсировать за счет потребителей выросшие на 20% издержки, связанные с обслуживанием кредитов, оплатой аренды залов и рекламой, пишет «Коммерсант» . Они уже стали повышать стоимость услуг. Средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы по всей стране может вырасти в 2021 году на 7—10% год к году, прогнозирует Ассоциация операторов фитнес-индустрии. В организации связывают рост цен на фитнес-услуги с увеличившимися в этом году в среднем на 20% расходами на операционную деятельность клубов. В период локдауна для поддержания деятельности многие операторы брали кредиты и договаривались об отсрочке арендных платежей, долги по которым приходится погашать в этом году. К этому добавились дополнительные расходы на рекламу для привлечения клиентов после кризиса и инфляция. По словам экспертов, абонементы на занятия спортом уже подорожали на 15%, а по итогам года цены вырастут почти на треть.

📰 Восстановительный рост экономики России по большей части закончится в 2021 году, пишет «Российская газета» . Об этом говорится в уточненном прогнозе по российской экономике рейтингового агентства «АКРА». Также Банк России завершит цикл повышения ключевой ставки до конца года, а темпы прироста реальных доходов граждан в ближайшие годы будут сопоставимы с динамикой роста российского ВВП, отмечается в прогнозе. В целом пережившая пандемию мировая экономика начинает сталкиваться с ее последствиями, проявляющимися с некоторым лагом, такими как возросшие суверенные долги, временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса, а также необходимость сворачивания стимулирующих программ во избежание разгона инфляции.

📰 Пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в России в 2023 году, пишут «Известия» . Об этом 30 мая заявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. По его словам, в России определяется пул компаний, которые смогут разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, цифровые платформы, технологическое ядро комплекса и др. Бровко выразил надежду, что того задела, который сейчас есть на российских предприятиях, будет достаточно.