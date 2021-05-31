Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут получить видеоконсультацию по основным сервисам для бизнеса и вопросам внешнеэкономической деятельности, сообщается в релизе финорганизации. Также в режиме видеоконсультации такие клиенты могут оформить банковские продукты без визита в офис.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать пункт «По видеосвязи» в разделе «Малому бизнесу и ИП» с компьютера на сайте СберБанка.

«Видеозвонок — новый канал коммуникации с банком, который позволяет клиенту быстрее решать вопросы, подключать новые услуги и оставлять отзывы, а сотруднику — оперативно находить причины проблем и способы их устранения и показывать презентации. На связь с предпринимателями всегда готовы выйти сотрудники контакт-центров «Сбера» в Тольятти (продуктовый консалтинг) и Туле (ВЭД)», — отмечается в сообщении банка.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, не нужно устанавливать специальные приложения. В случае сложного вопроса можно подключить дополнительного эксперта банка, при этом оператор может демонстрировать клиенту контент. Система интегрирована с телефонией и рабочим местом оператора контакт-центра и работает в разных браузерах.

«По собственному опыту мы знаем, что вопросы решаются проще, когда есть зрительный контакт с собеседником, и нередко лучше один раз показать, чем семь раз проговорить», — комментирует директор дивизиона «Центр корпоративных решений» СберБанка Сергей Леханов.