ВТБ с 1 июня повышает на 0,5 процентного пункта ставку по вкладу «История успеха», который запустил к своему 30-летнему юбилею. Такие изменения в понедельник, 31 мая, анонсировал банк, уточнив, что предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент с льготными условиями досрочного расторжения. Максимальная доходность депозита с учетом повышения ставки достигнет 6%.

Минимальная сумма вклада «История успеха» составляет 30 тыс. рублей, срок размещения — полтора года. При открытии депозита в мобильном банке или личном кабинете «ВТБ Онлайн» с 1 июня обновленная ставка по вкладу составит 5% годовых с учетом капитализации процентов. При подключении опции «Сбережения» по дебетовой «Мультикарте» доходность увеличивается еще на 1 п. п.



Банк также сохраняет льготные условия досрочного снятия средств с депозита: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составляет 3%.