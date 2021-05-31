Темпы прироста реальных располагаемых доходов россиян в ближайшие пять лет окажутся сопоставимыми с темпами экономического роста, ожидают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Материал с уточнением экономических прогнозов до 2025 года опубликован на сайте АКРА.

«Темпы прироста реальных располагаемых доходов в России на горизонте прогнозирования окажутся сопоставимыми с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года. Существенное отставание динамики доходов в 2015—2019 годах во многом было связано с длительной подстройкой экономики к новым внешнеэкономическим условиям», — говорится в обзоре.

По мере завершения этого процесса, по оценкам агентства, отставание темпов роста доходов населения от темпов роста экономики заметно сократится и даже может смениться временным опережением.

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в I квартале, пересмотрел оценку за 2020-й По сравнению с IV кварталом 2020 года реальные денежные доходы населения уменьшились в I квартале 2021-го на 26%, реальные располагаемые денежные доходы — на 26,7%.

В частности, в текущем году ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 3,7%, далее, в 2022—2025 годах, — на 2,7%, 2,3%, 2,2% и 2,1%.

В базовом сценарии прогнозируется прирост реального ВВП в этом году на 3,5%, в 2022-м — на 3%, в 2023-м — на 2,2%, в последующие два года ожидается по 2% прироста.

Средняя зарплата в этом году ожидается на уровне 57 699 рублей в месяц (после 51 017 рублей в 2020-м) с последующим постепенным повышением до 83 051 рубля в 2025-м.



В числе прочего АКРА приводит прогнозы по среднегодовым курсам доллара и евро: так, в этом году они могут составить 73,2 и 87,5 рубля соответственно. В 2022-м курс доллара упадет до 71,1 рубля и будет постепенно расти, но оставаться ниже 72 в последующие два года, а в 2025-м дойдет до 72,5 рубля. Курс евро после 81,1 рубля в следующем году уйдет ниже отметки 80 в 2023—2025-м.