Благодаря рекламной кампании с рэпером Моргенштерном в Альфа-Банке было оформлено 162 тыс. новых цифровых карт, рассказал в интервью «Коммерсанту» главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

«Что касается Моргенштерна, бизнес-результаты такие: 162 тысячи цифровых карт, средний возраст новых клиентов — 19 лет. Это уже сейчас хорошие клиенты, а в течение двух — пяти лет работать с ними станет еще выгоднее. Есть и менее очевидный, но более важный для меня как руководителя компании результат. Благодаря этому YouTube-сериалу более 10 миллионов человек посмотрели на Альфа-Банк изнутри, увидели, как мы работаем. Вдумайтесь, миллионы молодых людей посмотрели, как работается в банке, увидели классный офис, «побывали» в нашем корпоративном фитнес-клубе, «приняли участие» в совещаниях и демо», — сообщил Верхошинский.

По его словам, HR-специалистам кредитной организации все легче привлекать новые таланты.

Глава Альфа-Банка пояснил, что мощный инструмент привлечения клиентов — онлайн-продвижение. «Все игроки вкладываются в него, и мы тоже будем инвестировать больше, чтобы оставаться в игре. При этом мы первые всерьез научились работать с новым инструментом — инфлюенсерами. В среднем каждый день наши рекламные интеграции выходят у того или иного блогера. У кого-то сотни тысяч подписчиков, у кого-то — миллионы», — отметил Верхошинский.