Совкомбанк закрыл сделку по покупке 100% долей в ООО «УК «Восточный Капитал» у единственного собственника компании — Модульбанка. Об этом в понедельник объявил Совкомбанк.

«Стоимость и другие финансовые параметры сделки стороны не раскрывают», — отмечается в сообщении.

Уточним, что ключевым акционером Модульбанка выступает Артем Аветисян, до недавнего времени владевший крупной долей в банке «Восточный», который теперь также принадлежит Совкомбанку.

Новым руководителем управляющей компании назначена Екатерина Ганцева, перешедшая в группу Совкомбанка из УК «Альфа-Капитал», где она курировала развитие направления розничных ЗПИФов и работу с институциональными инвесторами в должности руководителя дирекции альтернативных инвестиций.

В ближайшее время УК «Восточный Капитал» начнет процедуру ребрендинга и получит новое наименование — «Совкомбанк Управление активами». На базе приобретенной компании Совкомбанк планирует развивать бизнес по управлению активами, включая создание паевых инвестиционных фондов, доверительное управление активами клиентов и институциональных инвесторов.

Курировать работу и интеграцию управляющей компании внутри группы Совкомбанка будет заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.

«Основной задачей компании станет предложение полного спектра услуг по доверительному управлению клиентам Совкомбанка, а также предложение готовых решений в формате паевых инвестиционных фондов для филиальной сети банка, которая, бесспорно, является важным конкурентным преимуществом для развития бизнеса по управлению активами», — рассказала новый руководитель управляющей компании Екатерина Ганцева.



Екатерина Ганцева начала карьеру на финансовом рынке в НП «Национальная лига управляющих» в качестве начальника юридического отдела. В 2010-м перешла в УК «СберБанк Управление активами», где в должности руководителя группы развития инфраструктуры отвечала за развитие розничных фондов компании, осуществляла взаимодействие с Банком России, СРО, биржей и НРД, разрабатывала регламентные и стратегические документы. В 2016-м заняла пост вице-президента НАУФОР, курировала деятельность ассоциации по рынку коллективных инвестиций и GR-процессы. В октябре 2019-го присоединилась к команде УК «Альфа-Капитал».