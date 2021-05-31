Банк России в понедельник, 31 мая, вынес постановления о привлечении двух банков к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановления вынесены в отношении Альфа-Банка и Почта Банка по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Также два постановления о привлечении к административной ответственности Центробанк вынес в адрес АО «Страховое общество газовой промышленности». Постановления в отношении «СОГАЗа» вынесены 20 мая этого года по статье 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»). Документы пока также не вступили в законную силу.

Постановлениями назначены административные штрафы, при этом в номерах документов также нет обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Согласно статье 15.34.1 КоАП, «необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.