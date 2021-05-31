РГС Банк запустил мобильное приложение для бизнеса на базе решения Digital2BusinessMobile, сообщает пресс-служба кредитной организации. «РГС Банк Бизнес» создан специально для предпринимателей, предоставляет круглосуточный доступ к своим финансам и управлению счетом компании из любой точки мира. Сервис работает на платформах iOS и Android.



«Мобильный банк отличает современный дизайн в автомобильной тематике, соответствующий бизнес-стратегии РГС Банка как банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса», — говорится в релизе.

Пользователям доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: проведение быстрых платежей в два клика (в том числе бюджетных и ЖКХ), отправка реквизитов счета, проверка контрагентов, формирование выписок по счетам, полный доступ к управлению счетом, финансовая аналитика, оформление депозитов.

Также в мобильном банке пользователи могут получить информацию о расположении отделений и банкоматов и создать запрос на получение консультации специалистов банка по почте или в режиме звонка.



Подтверждение операций в приложении осуществляется с помощью одноразового пароля в виде СМС-кода. Программа синхронизирована с интернет-банком, что позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания РГС Банка, а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО «РГС Банк Бизнес». Приложение может работать в разных интернет-браузерах.

Начать пользоваться мобильным приложением для бизнеса клиенты РГС Банка могут сразу после открытия счета в банке. Скачать приложение можно в AppStore и Google Play, а также в один клик с помощью QR-кода на странице сайта.