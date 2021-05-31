🔹 Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать в качестве первоначального взноса, что повысит доступность жилья. Авторы инициативы предлагают переводить деньги банкам при регистрации ипотеки, а расчет производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченного за последние три года до оформления кредита.

🔹 У Почты России будет больше десяти «дочек». Стратегия Почты России на 2020—2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления. Согласно планам, это позволит дать новую ответственность менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, в том числе акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать продукт.



🔹 Мошенники придумали новую схему отъема денег: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв. В процессе фиктивного оформления будущий «работник» должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода ему заработной платы». В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит, который злоумышленники присваивают себе.

🔹 Решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, государство научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги.

🔹 Совкомбанк закрыл сделку по покупке 100% долей в ООО «УК «Восточный Капитал» у единственного собственника компании — Модульбанка. В ближайшее время компания начнет процедуру ребрендинга и получит новое наименование — «Совкомбанк Управление активами».



🔹 Концерн «Россиум» приобрел у группы компаний «Регион» группу страховых компаний «Югория». На деятельности страховой компании это структурное изменение не отразится. Также ничего не изменится и для клиентов «Югории».