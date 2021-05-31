Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «ФК Открытие» до уровня «ruАА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruАА-» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга во многом обусловлено улучшением качества активов вследствие снижения объема проблемных и непрофильных активов на балансе банка, а также органическим ростом рабочего портфеля при неухудшении прочих финансовых метрик. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемом уровне рентабельности, адекватными оценками качества активов и запаса ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, а также статус системно значимого банка и обусловленная этим высокая вероятность поддержки со стороны федеральных органов власти», — поясняется в релизе.

Как уточняют аналитики, умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его широкой географией и масштабами бизнеса, которые кредитная организация активно наращивала: активы банка за 2018—2020 годы выросли на 46% против 32% в среднем по рынку за аналогичный период. Вместе с этим агрессивный рост кредитного портфеля, по мнению агентства, может нести повышенные риски обесценения (объем клиентского портфеля вырос на 144% за два года и достиг 1,6 трлн рублей на 1 апреля 2021 года) и свидетельствовать о высоком риск-аппетите банка.



«На фоне активного роста кредитного портфеля банком поддерживается комфортный запас капитала (на 1 апреля 2021 года буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 составил 9% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), уровень которого остается достаточным как для покрытия потенциальных убытков, так и дальнейшего наращивания активов под риском. На горизонте последних 12 месяцев банк демонстрирует повышение среднего уровня рентабельности без учета дивидендов от дочерних компаний и возмещения убытков по мировому соглашению от бывших собственников», — сказано в сообщении.

Пересмотр оценки качества активов с приемлемой на адекватную обусловлено снижением объема непрофильных активов на балансе банка вследствие их реализации на рынке и продажи банку «Траст».

Адекватная ликвидная позиция определяется комфортным запасом балансовой ликвидности, а также широким спектром источников дополнительной ликвидности, в том числе возможностью привлечения кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО. Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как умеренно низкая: доля топ-10 кредиторов в пассивах составляет около 15% на 1 апреля 2021 года.