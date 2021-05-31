Льготную ипотеку под 6,5% годовых стоит продлить в субъектах РФ, где нет признаков перегрева рынка, это регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.

«В тех регионах, в которых не отмечается признаков перегрева рынка (СКФО и ДФО, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия, ХМАО), целесообразнее продлить срок действия льготной программы. Это позволит стимулировать продажи на первичном рынке и поддержать спрос на жилье со стороны населения», — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сухов пояснил, что отсутствие в отдельных регионах активного спроса на строящуюся недвижимость при наличии такой программы может свидетельствовать о том, что рынок жилья и ипотечное кредитование в них буксуют.

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Глава АКРА также отметил, что по окончании программы льготного кредитования с 1 июля возможно некоторое снижение новых выдач ипотеки, что может несколько сдержать цены на недвижимость.



Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку, в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 трлн рублей.