В Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, стало известно газете «Коммерсант» . Как указывает издание, получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5—7 млрд рублей.

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным «Коммерсанта», занимались более года. Задержание соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и юриста этой структуры Евгении Россиевой было произведено на прошлой неделе, при этом Мунаев сначала забаррикадировался в своей квартире и три часа отказывался открывать, а сдался лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь; с Россиевой у правоохранителей проблем не возникло. Оба они являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Тверской райсуд Москвы заключил их под стражу.



Как следует из материала, обыски были проведены и в головном офисе QBF, занимающем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». Помимо прочего сыщики обнаружили памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов.

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но ходатайствовать о его аресте следствие не стало.

Как было установлено во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также в Башкирии. Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.

Между тем «Коммерсант» выяснил, что среди официальных потерпевших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200—300 млн рублей, а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд рублей.

О возможности заработать на вложениях примерно 20% такие люди узнавали, как правило, через «сарафанное радио», и им некие дивиденды, действительно, выплачивали за счет средств последующих вкладчиков. Таким образом поддерживалось реноме фирмы и, по сути, гарантировался приток новых обеспеченных инвесторов. Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, «велись», как правило, на положительные отзывы о компании в Интернете. Проблемы же у них начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты, пишет газета.

На данный момент потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд рублей. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд рублей.

Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB Capital CY Ltd (QCCI Ltd), и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление». Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. п., полагая, что имеют дело с легально действующей организацией. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI Ltd, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов.

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI Ltd, директором которой тогда был Зелимхан Мунаев, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты.

По данным газеты, часть средств, привлекаемых от клиентов, активно легализовывалась в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Пока именно Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы. Но в январе 2021 года он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает.



В QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Тех якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а они сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний.