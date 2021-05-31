Московский Кредитный Банк (МКБ) начал реорганизацию в форме присоединения банка «Кольцо Урала». После присоединения сеть филиалов «Кольца Урала» постепенно войдет в региональную сеть МКБ. Это позволит существенно расширить присутствие МКБ в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Воспользоваться продуктами МКБ смогут как действующие клиенты «Кольца Урала», так и новые клиенты, в том числе работники бюджетной сферы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Перед нами стоят масштабные задачи по плавному переходу сети «Кольца Урала» на стандарты МКБ, который может предложить клиентам больше новых продуктов для решения финансовых вопросов. При этом мы сохраним уникальную экспертизу специалистов «Кольца Урала». Благодаря сочетанию этих факторов на рынке финансовых услуг сразу в трех федеральных округах появляется новый сильный игрок», — прокомментировал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.



МКБ анонсировал приобретение банка «Кольцо Урала» в начале декабря прошлого года. До сделки Уральская горно-металлургическая компания через Медногорский медно-серный комбинат контролировала 90% банка «Кольцо Урала», а бенефициарным собственником оставшихся 10% выступал один из совладельцев УГМК Игорь Кудряшкин.



В марте 2021 года МКБ и группа УГМК завершили сделку по купле-продаже долей банка «Кольцо Урала». «Данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов», — поясняется в релизе.