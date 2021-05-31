ВТБ с 1 июня отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ Онлайн» и банкоматах, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее комиссия составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии — 20 рублей.

Комиссия за другие виды платежей, например за телевидение, медицинские или образовательные услуги, теперь составит 0,9%, при этом ограничения по минимальной сумме комиссии не будет, а максимальный размер комиссии составит 1 тыс. рублей. Новые условия будут действовать для всех пользователей «ВТБ Онлайн», а также при оплате через банкоматы банка по картам ВТБ.



Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн» доступно 20 тыс. поставщиков. Также клиенты могут оплатить услуги более 65 тыс. поставщиков, зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии.

Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк «ВТБ Онлайн». В приложении нужно перейти в раздел «Платежи», в подразделе «Оплатить» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить». Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в «Платежи и переводы», в подразделе «Платежи в регионе» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить».