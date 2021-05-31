Средневзвешенные ипотечные ставки по 15 крупнейшим российским банкам выросли в мае, достигнув к концу месяца уровня 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% — для вторичного жилья, следует из анализа развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного «ДОМ.РФ».



Как следует из отчетов, за месяц (с 30 апреля по 28 мая) ставки на первичное жилье в топ-15 банков повысились на 0,24 процентного пункта — до 8,11%. На готовое жилье ставки выросли на 0,3 п. п., до 8,35%. Рефинансирование подорожало на 0,1 п. п. — до 8,02%.

Вместе с этим ставка по льготной ипотеке на новостройки за месяц снизилась на 0,15 п. п. — до 5,62%, а по семейной ипотеке выросла на 0,18 п. п., до 5%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В частности, согласно материалам «ДОМ.РФ», в мае СберБанк на 0,4 п. п. повысил ставки по ипотеке на новостройки, готовое жилье и строительство индивидуального жилого дома. В Альфа-Банке на 0,3 п. п. выросли ставки по рефинансированию.

Газпромбанк повысил ставку на 0,5 п. п. по ипотеке на новостройки, готовые квартиры или индивидуальный жилой дом, а также на рефинансирование. В «ФК Открытие» ипотека на первичное, готовое жилье и рефинансирование подорожала на 0,4 п. п.