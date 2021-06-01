Представители 12 российских регионов направили в Минстрой и Совет Федерации предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%, пишут «Известия» , ссылаясь на правительства Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей. Они направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России. В Вологодской области сообщили, что с аналогичной инициативой обратились в Совет Федерации. Программа льготной ипотеки позволила нарастить темпы выдачи жилищных займов и постройки жилья в российских регионах.

О положительном влиянии программы и востребованности ее продления в регионе также заявили в правительствах Красноярской, Челябинской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Костромской, Тульской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Самарской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского АО.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что продлить программу можно в 24 субъектах. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов, что на 3% больше, чем в марте. Наибольший рост в апреле, по сравнению с мартом, зафиксирован в Краснодарском крае, Югре и Воронежской области (по 9%), Московской и Ленинградской (8%) областях. Сокращение выдач отмечено в Чувашии (минус 1%), Приморском и Алтайском краях (по минус 2%), Татарстане (минус 3%), Оренбургской области (минус 5%). Как сообщили в кредитных организациях, рекордные объемы выдач льготной ипотеки в апреле 2021 года зафиксировали в Газпромбанке, «Санкт-Петербурге» и Совкомбанке. По словам управляющего директора Совкомбанка Артема Языкова, наибольшая доля (40%) выданных кредитов в рамках госпрограммы приходится на жителей Коми, Краснодарского края, Волгоградской и Орловской областей, Чувашии. В банках выступают за продление льготной ипотеки в отдельных регионах.

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В целом по России средняя цена 1 кв. м на первичном рынке жилья за 2020 год возросла на 23,3% — до 79 тыс. рублей, оценила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавила, что это потянуло за собой и рост цен на вторичку, которая за прошлый год стала дороже на 14%. В 2020-м в зависимости от региона цены на жилье выросли на 10–40%, оценил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, в Санкт-Петербурге цены подскочили на первичном рынке на 30%, на вторичном — на 25%, в Омске — на 31 и 32%, Нижнем Новгороде — на 21 и 25%, Москве — на 24 и 15%, в Казани — на 19 и 21% соответственно. Меньше всего среди крупных городов России новое жилье подорожало в Волгограде (+6%) и Челябинске (+3%), добавил он.