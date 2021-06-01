Госдума приняла закон о защите неквалифицированных инвесторов Документ переносит срок начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

По его словам, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, от этих покупок.

«Мы ведем работу с Центральным банком относительно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Тем не менее нужно понимать, что рынок неминуемо будет расти. Тут многое зависит от развития технологий: по сути, это является основным ограничением для компаний по привлечению клиентов. Мы сейчас очень много работаем над технологиями, чтобы максимально упростить клиентский путь и сделать любые операции на фондовом рынке доступными», — пояснил глава ВТБ.