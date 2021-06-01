«Нам кажется, что бум не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7—8 триллионов рублей частных сбережений на рынок в ближайшие три года. Мы рассчитываем треть из этой суммы забрать, то есть показать прирост более 2 триллионов рублей», — заявил Костин.
Госдума приняла закон о защите неквалифицированных инвесторов
Документ переносит срок начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.
По его словам, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, от этих покупок.
«Мы ведем работу с Центральным банком относительно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Тем не менее нужно понимать, что рынок неминуемо будет расти. Тут многое зависит от развития технологий: по сути, это является основным ограничением для компаний по привлечению клиентов. Мы сейчас очень много работаем над технологиями, чтобы максимально упростить клиентский путь и сделать любые операции на фондовом рынке доступными», — пояснил глава ВТБ.
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