📰 Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, в мае рубль сумел существенно улучшить свое положение в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару с начала года, подскочив до 12-го места с 22-го, достигнутого по итогам апреля. В целом спокойствие рубля обусловлено достижением сбалансированного курса. Он отражает стабилизацию геополитического фактора, а также текущие внутренние и внешние финансово-экономические условия. Геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор. Это способно защитить рубль даже от серьезных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьезную тенденцию, прогнозирует Бабин.

📰 Цены на арендное жилье в России за год снизились почти на 15%, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» СберБанка. В риелторских компаниях подтверждают тренд. В числе причин: снижение доходов населения, развитие удаленной работы — снимавшие жилье иногородние вернулись домой, выгодные ипотечные ставки, благодаря которым арендаторы купили собственные квартиры. Сейчас по мере восстановления экономической активности цены начали отыгрывать назад, отмечают эксперты.

📰 «Российский экологический оператор» (РЭО) обсуждает участие «Сбера», ВТБ, «МегаФона» и «дочки» «Ростелекома» «большой тройки» в создании IT-платформ для отслеживания отходов, образующихся из товаров и упаковки, пишет РБК . Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Учет призван увеличить уплату экосбора их производителями. Экосбор платится для утилизации товаров и упаковки, в том числе ввезенных в страну, в рамках расширенной ответственности производителей. РЭО рассчитывает стать оператором системы учета движения отходов от использованных товаров и упаковки, если это поддержит правительство. Финансирование деятельности оператора, как и стоимость создания информсистем, пока не раскрывается.

📰 Негосударственные пенсионные фонды увеличивают выплаты клиентам, а также их наследникам по обязательному пенсионному страхованию, пишет «Коммерсант» . По прошлому году эти выплаты впервые достигли 21 млрд рублей и продолжат расти, а со следующего года и вовсе станут массовыми. В результате происходит вымывание крупных счетов застрахованных лиц, что подталкивает фонды к повышению операционной эффективности через консолидацию, а перед государством вновь стоит вопрос, что же делать с накопительной компонентой, отмечают эксперты.

📰 Более 70% детей, живущих в российских городах-миллионниках, хотят стать богатыми, когда вырастут, пишут «Известия» . При этом 96% детей от семи до 15 лет получают карманные деньги от родителей и родственников. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos New Generation. Кроме того, опрошенные мечтают быть похожими на родителей, поступить в университет и добиться известности. Правда, с возрастом желающих идеализировать родителей или стать звездой экрана становится меньше. Это естественный процесс развенчания мифов, когда они сталкиваются с реальностью, говорят психологи.

📰 Аналитики назвали регионы с самым быстрым сроком накоплений на жилье, пишет РБК , ссылаясь на исследование рейтингового агентства «АКРА». Быстрее всего накопить на квартиру в 2020 году могли жители Магаданской области и Ненецкого автономного округа (три года), Ханты-Мансийского автономного округа (пять лет) и Мурманской области (шесть лет). Дольше всего — в Республике Тыва (67 лет), Карачаево-Черкесии (38 лет) и Алтае (32 года). Жителям Центрального и Южного федеральных округов теперь надо копить деньги на квартиру на полгода дольше, чем в 2019 году. В Северо-Западном и Приволжском ФО срок накопления на квартиру стал больше примерно на год, в Уральском, Сибирском и Дальневосточном — на год с небольшим, а в Северо-Кавказском ФО — на три с половиной года. Сильнее всего сроки накопления выросли в Карачаево-Черкесии (почти на десять лет). В Кабардино-Балкарии, Чувашии, Республике Алтай, Ленинградской области и Ставропольском крае сроки накопления на условную квартиру выросли на три года и более.

