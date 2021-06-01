Примерно по трети россиян считают достаточными для содержания одного ребенка суммы в 15—30 тыс. рублей (35%) и 30—50 тыс. рублей (33%). Такие данные опроса приводятся в релизе банка «Открытие».

При этом 6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно чуть больше прожиточного минимума — 15 тыс. рублей в месяц. Еще 19% полагают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 50 тыс. до 100 тыс., 8% — свыше 100 тыс. рублей ежемесячно.

В релизе отмечается, что у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин пока есть лишь один ребенок. Двое детей есть у 33% женщин и 27% мужчин, в то время как у 5% женщин и 4% мужчин — трое и более. Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин, причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось гораздо больше, чем бездетных женщин, — 26% против 16%.

Не хотят иметь детей 13% женщин и 16% мужчин. Как минимум одного ребенка хотели бы иметь 28% женщин и 33% мужчин. О желании иметь двоих детей сообщили 44% женщин и 34% мужчин. Матерями как минимум трех детей мечтают стать 15% женщин, многодетными отцами — 17% мужчин.

При этом в числе главных факторов, удерживающих россиян от деторождения, названы нехватка денег (23% женщин и 27% мужчин) и дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин). Отсутствие «второй половинки» важно для 10% женщин и 14% мужчин. Только 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали 3% мужчин.