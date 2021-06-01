Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке . В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Как поясняют в Центробанке, публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Из материалов ЦБ следует, что в списке сейчас 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе нелегального форекс-дилера. Из общего числа компаний, включенных сейчас в список (1 820), 1 408 были выявлены в прошлом году, 412 — в текущем. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

«Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги», — подчеркивается в сообщении. Регулятор напоминает, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в его реестр. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан — потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — комментирует заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан, — подчеркнул он. — Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей».



При этом регулятор подчеркивает, что «законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами».