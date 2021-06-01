Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I квартале 2021 года составила 9,8 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в релизе банка.

Устойчивая прибыль (чистая прибыль без учета единовременных доходов и расходов) увеличилась до 11,9 млрд рублей с 6,4 млрд в I квартале 2020 года, указано в сообщении.

В частности, чистый процентный доход повысился на 22% в годовом выражении до 21,8 млрд рублей.

Активы выросли на 9% с начала года до 1,6 трлн рублей, при этом рост за год с 31 марта 2020-го достиг 21%.

Кредитный нетто-портфель увеличился на 17% за квартал (на 44% за год) до 752 млрд рублей, в том числе розничный — на 6% (17%) до 316 млрд, корпоративный — на 26% (71%) до 436 млрд.

Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, составила 2,2% на 31 марта 2021 года против 2,6% на 31 декабря и 2,8% на 31 марта 2020-го.

Объем средств на счетах клиентов вырос с начала года на 11% до 1,1 трлн рублей, в том числе остатки на счетах и депозиты компаний — на 22% (на 74% за год) до 619 млрд.



«Совкомбанк сохраняет высокие показатели достаточности капитала: норматив H1.0 ЦБ РФ на конец I квартала 2021 года составлял 13,8%», — говорится в релизе.