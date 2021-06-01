Санкт-Петербургская биржа в 16:30 мск 1 июня начнет торги акциями 43 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией 146,55 млрд долларов. Как уточняется в сообщении площадки, общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составит 1 601.

Новые компании представляют восемь секторов экономики, в которые входят 46 отраслей. Так, 12 компаний работают в отрасли биотехнологий, по три занимаются производством медицинского оборудования и автомобилей, по две изготавливают комплектующие и оборудование для автомобилей, разрабатывают прикладное программное обеспечение и производят электронное оборудование и приборы. Также в число новых компаний входят производители фармацевтической, сельскохозяйственной продукции, полупроводников и оборудования для связи, представители нефтегазовой отрасли, финансовые и другие компании. Рыночная капитализация добавляемых компаний находится в диапазоне от 424,64 млн до 19,57 млрд долларов.

«Новые ценные бумаги были добавлены Санкт-Петербургской биржей согласно запросам участников торгов и частных инвесторов», — отмечается в сообщении. Также там приводится ссылка , по которой можно предложить ценные бумаги для включения в список.

В число наиболее известных и ожидаемых компаний на торгах Санкт-Петербургской биржи вошли:

Prothena (занимается исследованием и внедрением новых методов лечения неврологических заболеваний);

Vimeo (один из крупнейших видеохостингов);

QuantumScape (занимается разработками в области твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей);

Kopin (разработчик компонентов и решений для носимых устройств);

Velodyne Lidar (производитель лидаров для беспилотных систем);

Academy Sports and Outdoors (одна из крупнейших сетей по продаже товаров для спорта и активного отдыха);

Blink Charging (оператор и поставщик зарядного оборудования для электромобилей и сетевых услуг по зарядке электромобилей);

Gevo (занимается разработкой и производством возобновляемых видов топлива);

Lordstown Motors (разработчик Endurance — первого электромобиля малой грузоподъемности, предназначенного для транспортных компаний);

AppHarvest (сельскохозяйственное предприятие, создающее устойчивую и масштабируемую экосистему теплиц для выращивания экологически чистых продуктов);

Poshmark (торговая площадка, объединяющую возможности онлайн-общения с преимуществами онлайн-торговли);

Skillz (одна из крупнейших платформ для мобильного киберспорта).

Полный список добавленных компаний приводится в сообщении биржи.