Банк «Русский Стандарт» по итогам 2020 года получил прибыль по МСФО в размере 7,152 млрд рублей. Как следует из сообщения кредитной организации, показатель несколько снизился по сравнению с 2019 годом (8,6 млрд).

Чистый процентный доход остался на стабильном уровне и составил 21,8 млрд рублей, указано в релизе (процентный доход снизился на 11% до 34,1 млрд, процентный расход — на 26% до 12,3 млрд). Чистая процентная маржа выросла с 9,4% до 10,3%.

«Важно отметить, что в условиях пандемии банк максимально быстро оптимизировал все возможные операционные расходы, оперативно отреагировав на ситуацию в экономике. Поддержание политики строгого контроля затрат позволило снизить операционные расходы по итогам 2020 года на 3% (по сравнению с 2019 годом), они составили 15,1 миллиарда рублей. Снижение расходов банка «Русский Стандарт» стало возможным в том числе благодаря оптимизации бизнес-процессов, переводу значительного числа сотрудников на удаленную работу и взвешенному подходу к развитию бизнеса в непростой период», — комментирует председатель правления кредитной организации Сергей Берестовой.

Портфель розничных кредитов сократился за год на 8,2%: как объясняют в «Русском Стандарте», «в период локдауна банк максимально аккуратно подходил к потребительскому кредитованию, сделав упор на сохранение качества портфеля».

Доля просроченной задолженности в розничном портфеле по итогам 2020 года составила 9,2% против 7,9% годом ранее. Покрытие неработающих ссуд, выданных физлицам, резервами составляет 154%.



В числе прочего сообщается, что клиентская база банка включает более 29 млн человек и акцент делается на вторичные продажи уже известным банку клиентам. Так, в потребительских кредитах и кредитных картах банк акцентирует внимание на предодобренных предложениях клиентам с хорошей платежной дисциплиной.