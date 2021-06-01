Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий устранить правовую неопределенность в вопросе возможности эмиссии Почтой России облигаций без определения срока их погашения. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поручением президента РФ, правительству вместе с Почтой России предписано проработать вопросы, связанные с осуществлением организацией функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, указывают в Кабмине. Правительству РФ совместно с Почтой России поручено принять соответствующие меры, в частности за счет выпуска облигаций без срока погашения, для обеспечения выполнения компанией инвестиционной программы, предусматривающей в том числе пополнение парка авиационной техники.

Почта России планирует стать холдингом из более чем десяти компаний Согласно стратегии организации, ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 млрд рублей.

По закону акционерное общество может выпускать бессрочные облигации, только если работает на российском рынке не менее пяти лет. Законопроект снимает это ограничение для Почты России: АО становится полным правопреемником ФГУПа, и, таким образом, срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.



«Стоит отметить исключительную финансовую устойчивость АО «Почта России», а также отсутствие фактов существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям и иным ценным бумагам в предыдущих финансовых периодах. Финансовая стабильность общества оценивается ведущими рейтинговыми агентствами: Fitch Ratings Ltd присвоило обществу рейтинг «ВВВ» с прогнозом «стабильный», АКРА — рейтинг «AAA(RU)» с прогнозом «стабильный». Рейтинги выражают независимую оценку финансовой и управленческой политики АО «Почта России», а также прогноз исполнения обществом своих обязательств в долгосрочной перспективе», — говорится в пояснительной записке.