Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Атомного энергопромышленного комплекса», который объединяет гражданские активы госкорпорации «Росатом», сообщается на сайте последней. Полученные от размещения облигаций деньги пойдут на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома.
Согласно информации на сайте компании, программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг утвердили на заседании совета директоров «Атомэнергопромкомплекса», которое состоялось 26 апреля 2021 года.
«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд рублей включительно. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы неограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг», — отмечается в релизе.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
Размещение облигаций планируется по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Мосбиржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации. Организаторами размещения выпуска облигаций выступают Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Отмечается, что первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей, он будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».