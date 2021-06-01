Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Атомного энергопромышленного комплекса», который объединяет гражданские активы госкорпорации «Росатом», сообщается на сайте последней. Полученные от размещения облигаций деньги пойдут на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома.

Согласно информации на сайте компании, программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг утвердили на заседании совета директоров «Атомэнергопромкомплекса», которое состоялось 26 апреля 2021 года.

«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд рублей включительно. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы неограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг», — отмечается в релизе.

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Размещение облигаций планируется по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Мосбиржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации. Организаторами размещения выпуска облигаций выступают Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

Отмечается, что первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей, он будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».