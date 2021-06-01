Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг банка «Держава» на уровне «BBB-.ru» с «позитивным» прогнозом. Такой прогноз означает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга в случае снижения склонности к риску при одновременном сохранении высокой рентабельности и адекватного запаса капитала.

Агентство поясняет, что «Держава» — специализированный банк, основным направлением деятельности является предоставление банковских гарантий. Более половины балансовых активов представлены портфелем ценных бумаг. Совокупный кредитный портфель клиентов (преимущественно потребительские кредиты под залог недвижимости) составлял 15% активов на 1 апреля 2021 года.

«Специализация банка на гарантиях обусловливает слабую диверсификацию по сегментам: в 2020 году индекс Херфиндаля — Хиршмана равнялся 0,47, на 1 апреля 2021 года портфель гарантий превышал объем регулятивного капитала в восемь раз. При этом структура операционного дохода в достаточной степени диверсифицирована за счет процентных доходов по кредитному портфелю и ценным бумагам. Отмечается повышенная отраслевая концентрация портфеля гарантий: на три крупнейшие отрасли приходится не менее 300% суммы капитала и резервов», — отмечается в релизе НКР.

Диверсификация на контрагентах признается удовлетворительной: за 12 месяцев, завершившихся 1 апреля 2021 года, на крупнейшую риск-позицию приходилось в среднем не более 20% капитала, однако на отдельные внутримесячные даты показатель превышал 23%. Финансирование связанных сторон оценивается как несущественное.

«Сильные позиции на рынке банковских гарантий в сфере государственных закупок обеспечивают банку прибыль, сопоставимую с прибылью более крупных кредитных организаций», — замечают аналитики.

Агентство замечает, что банк демонстрирует стабильно высокие показатели рентабельности: по итогам 2020 года ROE по МСФО составила 24,9% (в 2019 году — 22,1%).



НКР позитивно оценивают качество портфеля выданных гарантий: анализ топ-30 групп принципалов показывает, как и годом ранее, преобладание среди них компаний со средним и высоким кредитным качеством. По гарантиям, выданным в 2019—2020 годы, уровень потерь составил около 0,25%.

Одновременно с этим общую оценку склонности к риску ограничивает сохранение рискованной политики в отношении отдельных балансовых активов (их доля от суммы капитала и резервов составляет порядка 100% на 1 апреля 2021 года). В частности, доля стадии три в кредитном портфеле клиентов на 1 апреля 2021 года составила 32%.

«Это обусловлено прежде всего невысоким качеством портфеля кредитов физическим лицам: значительный объем этих активов представлен кредитами под залог недвижимости, для которых характерна стабильно высокая (более 20%) доля просроченной задолженности», — сказано в релизе. НКР также отмечают присутствие ряда рискованных вложений в ценные бумаги. К числу рискованных ценных бумаг отнесена и крупнейшая риск-позиция (около 20% капитала на 1 апреля 2021 года).

Текущий аппетит к риску ограничивает уровень кредитного рейтинга «Державы», резюмируют аналитики. Банк прогнозирует снижение объема рискованных вложений на среднесрочном горизонте, что при одновременном неухудшении позиции по рентабельности и капиталу может привести к повышению кредитного рейтинга. В связи с этим по рейтингу сохранен «позитивный» прогноз.