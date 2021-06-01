НПФ СберБанка приобретет 100% акций НПФ «Ренессанс пенсии». Соответствующее соглашение достигнуто между акционерами пенсионных фондов, сообщает пресс-служба «Сбера». Сделка по приобретению будет закрыта после получения одобрений регулирующих органов и выполнения других стандартных для таких сделок условий закрытия.

НПФ «Ренессанс пенсии» был основан в 2002 году. Клиентами фонда являются около 200 компаний, в том числе крупные международные холдинги. В пенсионных программах фонда участвуют более 42 тыс. клиентов. Объем активов фонда составляет 24,5 млрд рублей. Как замечает «Финансовая газета» , нынешняя покупка отражает стремление НПФ СберБанка укрепить лидерские позиции на фоне впечатляющего роста своего главного конкурента — ГК «Регион», который недавно приобрел уже восьмой по счету негосударственный пенсионный фонд — НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова».

«В результате сделки клиенты НПФ «Ренессанс пенсии» получат дополнительную уверенность в стабильном и долгосрочном сотрудничестве со своим пенсионным провайдером: НПФ СберБанка работает на рынке уже 26 лет и занимает лидирующие позиции в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения. Среди других дополнительных преимуществ можно отметить высокотехнологичные сервисы и доступность всех операций по обслуживанию клиентов через широкую региональную сеть отделений СберБанка», — говорится в релизе.

В свою очередь приобретение НПФ «Ренессанс пенсии» позволит НПФ СберБанка нарастить портфель корпоративных клиентов, в который сегодня входит около 800 компаний, и тем самым укрепить позиции на рынке корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения.

«НПФ СберБанка — солидный и проверенный игрок российского пенсионного рынка. Клиенты «Ренессанс пенсии» могут быть уверены в стабильном и долгосрочном сотрудничестве с провайдером пенсионных программ, имеющим 26-летнюю историю работы. Мы рады, что в нашем портфеле появляются новые клиенты, в том числе крупные международные компании, сотрудники которых хорошо понимают ценность корпоративных пенсионных программ», — прокомментировал сделку генеральный директор АО «НПФ СберБанка» Александр Зарецкий.

Уточняется. что НПФ «Ренессанс пенсии» будет оставаться отдельным юридическим лицом как минимум на переходный период, который, по оценкам обеих сторон, может занять не менее года. Любые решения в этом вопросе будут приниматься с учетом интересов клиентов фонда и требований регулятора.

Рассматриваемая сделка лишний раз напоминает о тенденции к консолидации активов в российском пенсионном секторе, которая наметилась уже более пяти лет назад, отмечает «Финансовая газета». «Все движется к тому, что в России в скором времени останется не более 20 пенсионных групп, — считает член совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер агентов и депозитариев (ПАРТАД) Александр Баранов. — И вполне вероятно, что и на этом консолидация не завершится, многое будет зависеть от дальнейшего реформирования российской пенсионной системы. Могут возникнуть дополнительные нюансы, в том числе в части дальнейшей концентрации активов в пенсионной индустрии».

