Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют предприниматели. Для некоторых из них расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

На первом месте среди миллиардеров из России находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 3,81 млрд долларов (всего 33,8 млрд).

Заметно увеличилcя капитал основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,43 млрд долларов до 29,3 млрд. Он занял вторую строчку в списке. На третьем месте располагается совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, он стал богаче на 4,45 млрд долларов. Его состояние оценивается в 29,2 млрд долларов.

Самый значительный рост с начала года зафиксирован у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 5,73 млрд долларов до 28,8 млрд. Он находится на четвертой строчке рейтинга.

Шестое место занял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, его капитал стал больше на 2,82 млрд долларов (всего 20,1 млрд). Седьмая строчка — у Геннадия Тимченко, владеющего долями в «НОВАТЭКе» и «Сибуре», его состояние выросло на 2,72 млрд долларов до 19,4 млрд.

На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) с капиталом в 18,9 млрд, он вырос на 445 млрд долларов с начала года. На девятом месте — основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье богатство увеличилось на 1,37 млрд до 17,5 млрд долларов.

При этом за первые пять месяцев 2021 года состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потеряли: бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) — 1,59 млрд долларов (всего 16,5 млрд), а также Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — 713 млн долларов. С капиталом в 20,4 млрд он занял пятую строчку списка.

Также уменьшилось состояние основателя компании «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на 583 млн до 13,8 млрд долларов.