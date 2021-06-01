«Коронакризис» 2020 года, обвал цен на нефть и снижение объемов добычи в результате соглашения ОПЕК+ негативно отразились на экономическом здоровье регионов; позитивный эффект 2019 года и сформировавшийся за последние два года положительный тренд по динамике показателей сошли на нет, однако антикризисные меры, принятые как на федеральном, так и на региональных уровнях, позволили регионам пройти кризисный год без катастрофических потерь: всего шесть регионов перешли в более низкую категорию экономического здоровья. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Экономическое здоровье российских регионов: ковидные осложнения» .

Интегральная оценка текущего уровня экономического здоровья показала, что дифференциация регионов усилилась. Пропасть между значениями ключевых метрик (благосостояние населения, состояние бизнеса и консолидированного бюджета) регионов с высоким и низким текущими уровнями развития сохраняется.

В целом у семи регионов текущий уровень развития оценивается как высокий, у девяти — как умеренно высокий, у 17 — выше среднего, у 12 — как средний. Текущий уровень развития 28, десяти и двух регионов оценивается как ниже среднего, умеренно низкий и низкий соответственно.

Как и в прошлые годы, независимо от влияния кризисных явлений наиболее экономически стабильными и здоровыми остаются регионы с сырьевой рентой и очень высоким уровнем ресурсной базы, указывают эксперты. К экономически здоровым относятся и города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург, а также Московская область, входящая в тройку лидеров по объему валового регионального продукта. На первом же месте, согласно материалам рейтингового агентства, по интегральному рэнкингу, а также по уровню экономического здоровья населения и уровню здоровья бизнеса находится Сахалинская область, и лишь в одной категории (по уровню здоровья консолидированных бюджетов) лидирует Красноярский край, а Сахалинская область здесь на втором месте.

«Отрицательная динамика показателей сложилась практически во всех регионах, за исключением семи субъектов (Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Ленинградская, Магаданская и Псковская области, Республика Калмыкия), в Хабаровском крае динамика нулевая. Несмотря на негативные факторы 2020 года, первая десятка регионов-лидеров осталась почти такой же, как годом ранее, только два региона — Республика Татарстан и Ленинградская область — уступили свои лидирующие позиции Ненецкому автономному округу и Республике Саха (Якутия). В то же время среди десятки регионов-аутсайдеров появились новички: Кировская и Ивановская области, Алтайский край, Республика Северная Осетия, сменившие Забайкальский край, республики Калмыкия и Бурятия, Кабардино-Балкарскую Республику», — говорится в обзоре.



Шоковые события ушедшего года отрицательно повлияли на экономическое здоровье населения, констатируют в «Эксперт РА». Одним из негативных итогов прошедшего года стало рекордное сокращение численности населения страны — почти на 600 тыс. человек, или 0,4%. Основное влияние на демографические процессы оказала пандемия коронавируса, которая привела к приросту смертности и существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

Экономическое здоровье регионального бизнеса оказалось более устойчивым, чем экономическое здоровье населения. Проведенный анализ показал, что у 27 регионов сложилась положительная динамика. Но есть и такие регионы, у которых все показатели показали снижение (таких шесть).

Благодаря федеральной финансовой поддержке регионов (увеличению в полтора раза трансфертов, выдаче полугодовых бюджетных кредитов в конце 2020 года на 224 млрд рублей, освобождению регионов от уплаты бюджетных кредитов в 2020 году и т. д.) экономическое здоровье консолидированных бюджетов регионов пострадало гораздо меньше экономического здоровья населения и регионального бизнеса. Положительная динамика к уровню 2019 года сложилась в 38 регионах, в трех ситуация осталась на уровне 2019 года. Рост расходов консолидированных бюджетов вынудил регионы занимать. Совокупный долг консолидированного бюджета субъектов РФ вырос почти на 400 млрд рублей.