«Коронакризис» 2020 года, обвал цен на нефть и снижение объемов добычи в результате соглашения ОПЕК+ негативно отразились на экономическом здоровье регионов; позитивный эффект 2019 года и сформировавшийся за последние два года положительный тренд по динамике показателей сошли на нет, однако антикризисные меры, принятые как на федеральном, так и на региональных уровнях, позволили регионам пройти кризисный год без катастрофических потерь: всего шесть регионов перешли в более низкую категорию экономического здоровья. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Экономическое здоровье российских регионов: ковидные осложнения».
Интегральная оценка текущего уровня экономического здоровья показала, что дифференциация регионов усилилась. Пропасть между значениями ключевых метрик (благосостояние населения, состояние бизнеса и консолидированного бюджета) регионов с высоким и низким текущими уровнями развития сохраняется.
В целом у семи регионов текущий уровень развития оценивается как высокий, у девяти — как умеренно высокий, у 17 — выше среднего, у 12 — как средний. Текущий уровень развития 28, десяти и двух регионов оценивается как ниже среднего, умеренно низкий и низкий соответственно.
Как и в прошлые годы, независимо от влияния кризисных явлений наиболее экономически стабильными и здоровыми остаются регионы с сырьевой рентой и очень высоким уровнем ресурсной базы, указывают эксперты. К экономически здоровым относятся и города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург, а также Московская область, входящая в тройку лидеров по объему валового регионального продукта. На первом же месте, согласно материалам рейтингового агентства, по интегральному рэнкингу, а также по уровню экономического здоровья населения и уровню здоровья бизнеса находится Сахалинская область, и лишь в одной категории (по уровню здоровья консолидированных бюджетов) лидирует Красноярский край, а Сахалинская область здесь на втором месте.
«Отрицательная динамика показателей сложилась практически во всех регионах, за исключением семи субъектов (Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Ленинградская, Магаданская и Псковская области, Республика Калмыкия), в Хабаровском крае динамика нулевая. Несмотря на негативные факторы 2020 года, первая десятка регионов-лидеров осталась почти такой же, как годом ранее, только два региона — Республика Татарстан и Ленинградская область — уступили свои лидирующие позиции Ненецкому автономному округу и Республике Саха (Якутия). В то же время среди десятки регионов-аутсайдеров появились новички: Кировская и Ивановская области, Алтайский край, Республика Северная Осетия, сменившие Забайкальский край, республики Калмыкия и Бурятия, Кабардино-Балкарскую Республику», — говорится в обзоре.
Шоковые события ушедшего года отрицательно повлияли на экономическое здоровье населения, констатируют в «Эксперт РА». Одним из негативных итогов прошедшего года стало рекордное сокращение численности населения страны — почти на 600 тыс. человек, или 0,4%. Основное влияние на демографические процессы оказала пандемия коронавируса, которая привела к приросту смертности и существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
Экономическое здоровье регионального бизнеса оказалось более устойчивым, чем экономическое здоровье населения. Проведенный анализ показал, что у 27 регионов сложилась положительная динамика. Но есть и такие регионы, у которых все показатели показали снижение (таких шесть).
Благодаря федеральной финансовой поддержке регионов (увеличению в полтора раза трансфертов, выдаче полугодовых бюджетных кредитов в конце 2020 года на 224 млрд рублей, освобождению регионов от уплаты бюджетных кредитов в 2020 году и т. д.) экономическое здоровье консолидированных бюджетов регионов пострадало гораздо меньше экономического здоровья населения и регионального бизнеса. Положительная динамика к уровню 2019 года сложилась в 38 регионах, в трех ситуация осталась на уровне 2019 года. Рост расходов консолидированных бюджетов вынудил регионы занимать. Совокупный долг консолидированного бюджета субъектов РФ вырос почти на 400 млрд рублей.
«В 2021 году экономическое здоровье регионов начнет укрепляться несмотря на то, что коронавирус еще не побежден. Ситуация с ним уже становится более управляемой. Среднегодовой уровень безработицы снизится до 5,2%. Федеральный центр продолжит поддерживать регионы, уровень поддержки составит не менее 85—90% от уровня пандемийного года. Кроме того, рост цен на нефть, ослабление ограничений нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ и реализация национальных проектов, которая не была свернута на фоне потрясений, окажут положительное влияние на доходы регионов (рост налоговых и неналоговых доходов составит, по оценке агентства, 3,5—4%), что позитивно отразится на здоровье регионов в текущем году», — прогнозируют аналитики.