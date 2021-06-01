Тинькофф Банк подал иск на 436,8 млн рублей к «ВымпелКому» (владельцу бренда «Билайн»), следует из электронной картотеки суда.

Иск направлен в московский арбитражный суд 31 мая, в рассмотрение он пока не принят. В качестве третьего лица в иске фигурирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Суть претензий банка пока неизвестна.

«Это иск, аналогичный тому, что был ранее подан к оператору «МТС», — заявили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка.

В конце марта Тинькофф Банк подал иск к мобильному оператору «МТС». Тогда сумма исковых требований составляла 1,117 млрд рублей, а третьей стороной дела также была указана ФАС. Иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки. Источник издания, близкий к МТС, тогда сообщал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов «большой четверки», так как претензии ФАС по рассылкам были ко всем операторам», — говорил собеседник издания.

Спор ФАС, банков и мобильных операторов из-за стоимости СМС-рассылки длится уже несколько лет. В 2018 году ФАС выдала предупреждение операторам «большой четверки» (ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл»): служба пришла к выводу, что стоимость СМС-рассылок для банков с госучастием, в частности для СберБанка и ВТБ, ниже, чем для частных банков. В этом ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства и дискриминации. Нарушения операторам предписали исправить в течение 14 дней. В 2019 году ФАС вновь заявила об аналогичных нарушениях у трех операторов — МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). В этот раз служба сообщила, что цены отличались не только для банков, но и для прочих компаний, в зависимости от того, участвовало ли в них государство.

Спустя два года после первого решения ФАС «Тинькофф» счел, что операторы продолжают завышать цены на тарифы рассылки для отдельных банков. В тяжбе с МТС банк оценил свой ущерб из-за этого в 1,021 млрд рублей.