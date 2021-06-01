Банк «Открытие» планирует размещение двухлетних облигаций, сообщает пресс-служба кредитной организации. Объем нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд рублей, срок до оферты — два года. Дата сбора заявок инвесторов — 8 июня, проведение расчетов — 10 июня.

Новый выпуск станет второй сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга.

Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК «Регион», МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».

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