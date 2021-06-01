Еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК, отвечая на вопрос, действительно ли российский торговый бизнес проявил «жадность», повышая розничные цены на продукты питания.

«Другое дело, что это не должно делаться за счет общества. Необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества. Бизнес может и должен больше тратить на социальные проекты», — считает он.



По версии главы правительства Михаила Мишустина, одной из причин ускорения роста потребительских цен на продукты питания в России служит жадность некоторых производителей и торговых сетей.

В трудах Карла Маркса отсутствует прямая формулировка о том, что получение максимальной прибыли — главная цель капиталиста, но этот тезис фактически приписывается ему как основной закон капитализма.

Глава ВТБ утверждает, что первопричиной глобального ускорения цен на продовольствие и сырье служит политика дешевых денег в мире. «Есть объективные процессы: сегодня в мире очень много дешевых денег. Это одна из угроз, потому что, когда дешевые деньги кончатся, мы можем столкнуться с коррекцией рынка — если не кризисной, то очень серьезной. При наличии дешевых денег мы сегодня видим и рост цен на продовольственные и сырьевые товары, эта проблема обострилась в России», — пояснил Костин.

Он заявил, что поддерживает экономические меры борьбы с инфляцией, а не административные. «Считаю, что даже ограничение экспорта — спорная тема», — сказал глава ВТБ, добавив, что лично предпочел бы субсидии для малоимущих на покупку еды, чем ограничение экспорта. Всемирный банк недавно написал, что такие регуляторные меры «оказывают деформирующее влияние на экономику» России и более правильной была бы реализация адресных программ социальной помощи для наиболее уязвимых групп населения.



Экспортные позиции Россия «завоевывала не один год», объяснил Костин. «Мы, например, гордились, что после стольких лет советской власти, когда мы были импортерами зерна, стали его экспортировать. Нам эти рынки терять нельзя», — резюмировал он.