Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) совместно с MasterCard с 1 июня 2021 года запускают акцию для держателей корпоративных карт банка. В рамках предложения клиенты смогут каждый месяц получать 4 тыс. рублей на свой счет, совершая покупки на 5 тыс. рублей каждую неделю, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кешбэк получат все держатели бизнес-карт УБРиР, выполнившие условия акции. Выплаты будут начисляться автоматически по итогам каждого месяца. Также в рамках акции новые клиенты, совершившие в сентябре покупки по карте на сумму более 30 тысяч рублей, смогут дополнительно получить на счет 1 тысячу рублей», — говорится в релизе.

Помимо акции, держатели корпоративных карт также могут принять участие и в других программах лояльности MasterCard, информация о которых также доступна на сайте банка. Так, держатели бизнес-карт могут вернуть 5% от покупки топлива на партнерских АЗС.

Оформить бизнес-карту можно в любом отделении УБРиР, а также заказать ее доставку онлайн с помощью мобильного или интернет-банка. Держатель карты также может выпустить сколько угодно бизнес-карт для своих сотрудников, а также застраховать средства на ней.