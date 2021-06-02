Кредиты под плавающую ставку получат свою долю рынка, которая вряд ли превысит 5%. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Развитие кредитования, скорее всего, приведет к тому, что предоставление займа под плавающую ставку получит свою долю рынка, но вряд ли превысит 5% и останется при этом достаточно жестко регулируемым продуктом. Если возможности «плавания» ставок будут ограничены, то ухудшение кредитного качества не наступит и продукт не станет массовым», — отметил Сухов.

По его словам, розничные заемщики не имеют возможности управлять процентным риском, в отличие от банков, поэтому ЦБ с настороженностью воспринимает идею развития такого продукта в период бурного роста ипотеки и роста неопределенности в отношении будущих процентных ставок.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 15 июля 2021 года подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам.