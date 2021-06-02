Тинькофф Банк не планирует вносить в стратегию кредитной организации до 2023 года цифровой рубль, рассказал в интервью «Известиям» председатель правления банка Станислав Близнюк.

«Скажу так: мы в свою стратегию до 2023 года продукт «цифровой рубль» пока не вписываем, потому что пока его не сильно чувствуем и не сильно понимаем, где там может быть наше конкурентное преимущество», — заявил он.

Близнюк добавил, что пока это тренд, и регулятор только формирует концепцию. «Предполагается, что цифровая валюта будет лежать на счете Центрального банка, на который не будут начисляться проценты, нельзя будет построить расчетный продукт или программу лояльности. Главное для нас — понять, какие будут интерфейсы, банкам важно через какие-то API к платформе цифрового рубля подключаться, чтобы давать доступ клиенту», — пояснил он.

Ранее Банк России представил концепцию цифрового рубля. Как поясняет регулятор, она разработана с учетом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения консультативного доклада «Цифровой рубль». Документ включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта.