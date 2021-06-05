Заемщики, у которых двое или трое детей, являются более ответственными и реже допускают просрочки по займам, чем те, у кого детей нет. К такому выводу пришла финансовая онлайн-платформа Webbankir, проведя исследование о том, как наличие детей в семье отражается на финансовой дисциплине заемщиков МФО. Платформа проанализировала данные на основе более 100 тыс. займов, выданных по всей России с мая 2020 года по май 2021-го.



За последний год доля дефолтов у заемщиков с двумя или тремя детьми составила 6,2%. В то же время процент просрочки у бездетных заемщиков достигает 6,7%, а у родителей одного ребенка — 6,6%. Это можно объяснить тем, что наличие нескольких детей приучает людей к ответственности.

«Впрочем, правило верно лишь отчасти: те, кто имеет четверых и более детей, допускают дефолты чаще всех остальных категорий заемщиков — в 7,2% случаев. Данный тренд можно связать с большими расходами на содержание многодетной семьи», — отмечается в исследовании.

Финансовая дисциплина напрямую влияет на уровень одобрений займов: самый высокий он у родителей с двумя и тремя детьми. У заемщиков без детей или с одним ребенком возможность получить заем в среднем на 5—6 п. п. ниже. У родителей с четырьмя и более детьми — еще на 12 п. п. ниже.

Интересно, что бездетные люди берут займы на меньшие суммы, зато делают это чаще всех — примерно четыре раза в год. Частота обращения в МФО снижается по мере увеличения количества детей и в среднем для людей с детьми колеблется около 3,7 раза в год. При этом средний размер ссуды у заемщиков с детьми примерно одинаков — от 8 192 до 8 320 рублей, то есть примерно на 5—7% больше, чем у тех, кто не имеет детей.