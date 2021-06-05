Банк «Александровский» расширил перечень категорий, по которым клиенты могут получить кешбэк до 10% по «Движкарте». Новые категории кешбэка: автоматические АЗС, каршеринг, ж/д перевозки, рестораны и бары, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кешбэк по-прежнему начисляется за оплату на стандартных АЗС, платных дорогах (в т. ч. ЗСД), в общественном транспорте, такси, службах доставки еды и точках фастфуда.

«Движкарта» выпускается бесплатно на весь срок обслуживания. Бонусы выплачиваются рублями на карту, поэтому клиент может отложить или потратить начисленные средства любым удобным ему способом. Снимать наличные можно бесплатно до 50 тыс. рублей в месяц.



Базовый кешбэк по «Движкарте» составляет 5%. Максимальный кешбэк 10% с 1 июля будет начислен при наличии в течение расчетного месяца: вкладов от 100 тыс. рублей и остатка на карте от 50 тыс. рублей.