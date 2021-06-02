Основной фокус бюджетной политики России 2020—2021 годов — бюджетная консолидация после значительного повышения расходов в кризисный год. Макроэкономические условия для консолидации благоприятны: дорогая нефть, слабый рубль, многообещающие налоговые сборы в январе — апреле 2021 года». Дефицит бюджета будет восполняться за счет размещения гособлигаций. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Бюджетная политика: новый поворот» .

«Дефицит бюджета в 2020 году оказался на рекордном для России уровне — 3,8% от ВВП. На 2021—2023 год запланирована мягкая бюджетная консолидация — постепенное снижение дефицита бюджета. В основном покрытие дефицита предполагается за счет выпуска государственных облигаций, причем в законопроекте предполагалось наращивание госдолга до 21,4% ВВП, однако весной 2021 года Минфин объявил о возможном сокращении плана заимствований и снижении ожидаемого дефицита бюджета на фоне слабого рубля и высоких цен на экспортные товары», — отмечается в обзоре.



Объем «оставшихся после кризиса» расходов обещает быть достаточно скромным: доли расходов на здравоохранение и социальную политику в ВВП в соответствии с новым бюджетом будут сокращаться. Дополнительные социальные расходы, объявленные в послании президента, оцениваются всего в 200 млрд рублей в год.



«Постоянные расходы на социальную политику и здравоохранение остаются на прежнем уровне, на ЖКХ, образование и экологию — сокращаются», — замечают аналитики.



Структурное повышение социальных расходов уже произошло, и больших новаций в этой сфере в ближайшие годы ожидать не стоит, полагают аналитики.



Не обошлось и без рисков. «Риски для консолидации бюджета в 2021 году представляют возможное ухудшение экономической ситуации вследствие новой волны коронавируса на фоне крайне медленной вакцинации, санкционные риски, а также возможное политическое решение об осуществлении дополнительных социальных расходов в предвыборный год», — заключают эксперты.