ВТБ запустил сервис доставки сим-карт «ВТБ Мобайл» в мобильном приложении и интернет-банке — курьер бесплатно доставит карту по любому удобному для клиента адресу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Статус заказа пользователи могут отслеживать в «ВТБ Онлайн» в разделе «ВТБ Мобайл» на главной странице. Также клиенту заранее напомнят о точном времени доставки и номере телефона курьера.

Всем абонентам «ВТБ Мобайл» доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 СМС за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении «ВТБ Мобайл» или на сайте оператора.

«Подключиться к «ВТБ Мобайл» может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1 тыс. рублей на счет», — говорится в релизе.



Абонентам «ВТБ Мобайл» доступны оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложению «ВТБ Онлайн» и «ВТБ Мои инвестиции», в том числе за границей и даже при нулевом балансе.