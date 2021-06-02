За два года из-за пандемии коронавируса COVID-19 российский ВВП недосчитался 3—4%, однако влияние кризиса на отрасли российской экономики оказалось неоднородным, и восстановление также идет неравномерно. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Эксперты проанализировали основные отрасли российской экономики, формирующие около половины ВВП страны, и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» (отмечается, что всех этих животных можно встретить на территории РФ).

«Состав этих групп за прошедшие месяцы радикально изменился, было много переходов в категории с более высокими темпами роста и оптимистичными перспективами. Но ни одна из проанализированных отраслей не скатилась вниз», — отмечают в НКР.



Для «улиток» (к этой категории сейчас отнесены такие отрасли, как воздушные перевозки и строительство коммерческой недвижимости, а машиностроение и добыча угля, которые были включены в эту группу в первом подобном обзоре НКР, переместились «выше») возврат к докризисному уровню будет самым затяжным: восстановление физических объемов ожидается не раньше 2025 года, а выручки — не раньше 2023-го, но за счет роста цен. Основными факторами более глубокого кризиса для «улиток» в период пандемии аналитики называют существенное снижение инвестиционного спроса и доходов населения, закрытие границ и остановку авиасообщения (авиаперевозки); переход на удаленную работу, сокращение персонала, снижение людского трафика (коммерческая недвижимость). Подстегнуть рост могут восстановление деловой активности, открытие границ, рост инвестиций и товарооборота, субсидирование части налогов, сборов и операционных затрат на период действия ограничений.

«Зубрам» (сухопутный транспорт и добыча угля; большинство отраслей — добыча нефти и природного газа, трубопроводный транспорт, строительство жилой недвижимости, черная металлургия, непродовольственная розница, производство минеральных удобрений — перешли в категории с более активным ростом) придется ждать до 2023 года, чтобы сгладить нанесенный пандемией ущерб. Причины спада в этих отраслях — снижение спроса на услуги на внутреннем рынке вследствие коронавирусных ограничений, а также падение экспорта важнейших для российской экономики товаров. Восстановлению, в частности в угольной отрасли, будут способствовать рост физической добычи и относительно благоприятная ценовая конъюнктура.

ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,8%.

«Барсуки» (сейчас это добыча нефти и газа, машиностроение, производство нефтепродуктов, непродовольственная розница, а раньше эту категорию представляли электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, производство кокса и нефтепродуктов, оптовая торговля) будут «выползать из нор» относительно быстро, восстановление возможно уже в 2021—2022 годах. Многим удастся компенсировать пандемийное сжатие номинальной выручки уже в этом году, в том числе благодаря повышению цен. Однако физические объемы будут восстанавливаться сложнее и дольше, потому что сразу три отрасли перешли в категорию «барсуки» из групп, где некоторые фундаментальные проблемы наблюдались и до кризиса.

Многие из «лошадей» (эта категория значительно расширилась и стала самой многочисленной: электроэнергетика, черная металлургия, строительство жилой недвижимости, продовольственная розница, добыча металлических руд, телекоммуникации, производство минеральных удобрений, при этом одна из отраслей, фигурировавших в предыдущем составе, а именно цветная металлургия, перешла в группу с максимально сильным ожидаемым ростом) даже в кризис смогли сохранить темп. В тех отраслях, где наблюдался спад, восстановление займет от двух до четырех лет, а в остальных ожидается стабильный рост на 3—5% в год. Развитие этих отраслей может существенно укрепить российскую экономику и ее позиции в мире, полагают в НКР. Среди факторов стабилизации положения «лошадей» в эпоху пандемии выделяется благоприятная внешнеэкономическая и внутристрановая конъюнктура.

«Леопарды» (сельское хозяйство, цветная металлургия, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность) в совокупности укрупнились и формируют теперь около 9% ВВП страны против 6% в предыдущем исследовании. В НКР констатируют, что по итогам 2020 года пандемия коронавируса сделала лидером роста фармацевтику, в тандеме с погодными условиями — дестабилизировала пищевой сектор и сельское хозяйство, спровоцировав повышение цен на основные виды продовольствия, а сокращение предложения на рынке цветных металлов привело к их дефициту и росту мировых цен. Ожидается стабильный рост объемов производства в среднесрочной перспективе в отсутствие неожиданных потрясений, а по выручке — рост не меньше 7% в 2021 году.

«Восстановление российской экономики после спада первой половины 2020 года <...> идет достаточно уверенно: по оценкам НКР, российский ВВП в 2021 году вырастет не менее чем на 3%, что позволит полностью компенсировать спад минувшего года, также составивший, по данным Росстата, 3%. Основными драйверами более быстрого, чем ожидалось ранее, подъема российской экономики являются заметное оживление мировой торговли, рост цен на нефть и восстановление внутреннего спроса на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка России», — говорится в исследовании.