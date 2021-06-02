Ставки по ипотеке в России могут достичь 9—9,5% к концу 2021 года. Такой прогноз представлен в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства «Двигатель ипотечного кредитования» .

Эксперты констатируют, что льготная ипотека послужила импульсом для бурного роста ипотечных выдач. «Однако выгода населению от нее наблюдалась только в первые полгода с начала действия программы. Поддержка экономики в период пандемии обернулась повышением долговой нагрузки населения ввиду увеличения среднего размера ипотечного кредита на 14% (по договорам долевого участия — на 21%) из-за роста стоимости жилья», — говорится в обзоре.

Продлить программу льготной ипотеки попросили 12 регионов Программа льготной ипотеки позволила нарастить темпы выдачи жилищных займов и постройки жилья в российских регионах.

По данным АКРА, выгода граждан от низкой процентной ставки была нивелирована возросшей стоимостью жилья уже к концу 2020 года. Для получения комфортного графика исполнения платежей заемщики были вынуждены увеличивать срок ипотеки (c 1 июля 2020 года по 1 апреля 2021-го средний срок кредита по ДДУ увеличился на 2,2 года и превысил 20 лет).

Согласно результатам опроса АКРА, в котором участвовали 23 банка (на них приходится 27% ипотечного портфеля), активный рост ипотечных выдач пока не привел к образованию пузыря на рынке. Значительная часть банков все еще заинтересована в повышении рентабельности бизнеса за счет генерации прибыли по ипотеке (средние ожидания по росту ипотечных выдач в 2021 году составляют 10—15%). «Остудить» рынок ипотечного кредитования может только регулятор.

ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке Свое решение регулятор объяснил ускоренным ростом цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения.

«Рост проблемных ипотечных ссуд неизбежен, но сопряженные с этим риски для банков некритичны. По оценкам АКРА, на горизонте 12 месяцев проблемная задолженность (NPL90+) по жилищным ссудам может превысить 2,5% жилищных кредитов, а прирост стоимости риска — около 150 базисных пунктов. Однако имеющийся буфер капитала и генерируемая прибыль позволят кредитным организациям выдержать возможные потери по потенциально проблемным ссудам. Вместе с тем эффект роста NPL90+ может по-разному отразиться на банках в зависимости от значимости для них ипотечного бизнеса», — отмечается в материале АКРА.

Аналитики указывают, что наибольшую опасность представляют ипотечные ссуды с первоначальным взносом, оплаченным кредитными средствами. По оценкам АКРА, первоначальный взнос по не менее чем 7% ипотечных ссуд прямо или косвенно был оплачен средствами потребительского кредита. При этом возможное ограничение срока ипотечного кредита 20 годами на фоне внедрения плавающих ставок может еще больше подстегнуть спрос на потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса.

Ипотека с плавающей ставкой: время пришло или ушло? Власти собираются принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок по кредитам, в том числе ипотеке. Мнения банкиров о целесообразности таких продуктов разделились. Разбираемся, какие плюсы имеет такая ипотека и чем она опасна.

Что касается плавающих ставок по ипотеке, внедрение которых, по имеющимся данным, в настоящее время регулятор обсуждает с банковским сообществом (однако с рядом ограничений, в том числе в части срока кредита), то, по мнению АКРА, золотой серединой могли бы послужить введение потолка плавающей ставки на весь период или по годам, а также более высокие требования к заемщикам в части показателя долговой нагрузки на этапе выдачи.

«АКРА ожидает роста ставок по ипотеке. Ввиду прогнозируемого удорожания стоимости фондирования и окончания срока действия льготной ипотеки в регионах с наиболее емким рынком жилого строительства ставки могут достичь 9—9,5% к концу 2021 года», — пишут также аналитики. Напомним, что на днях такой же прогноз дал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.



ЦБ: потенциал роста доступности жилья за счет дешевых кредитов во многом исчерпан Повышение стоимости квартир на первичном рынке спровоцировало удорожание готового жилья.

Они также считают, что отсутствие у льготной программы официально установленного временного ограничения могло бы способствовать более планомерному росту объема ипотечных выдач. «Уже в III квартале 2021 года, после окончания срока программы и введения повышенных макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным ссудам, мы увидим коррекцию спроса на ипотеку и, как следствие, вероятную стагнацию цен на жилье. В наиболее пессимистичном сценарии снижение цен может составить 5—7%», — прогнозируют эксперты.