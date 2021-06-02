РГС Банк реализовал функцию онлайн-зачисления средств на счет карты через банкоматы банка «Открытие», сообщается в релизе РГС Банка. Внести наличные можно на любые карты РГС Банка платежных систем «Мир», Masterсard и Visa.

По данным финорганизации, нововведение позволило ускорить процесс зачисления средств на карты РГС Банка. Ранее средства на карту банка поступали в течение пяти минут, а зачисление на счет карты могло занять от трех до пяти рабочих дней из-за особенностей переводов между банками. Теперь все зачисления происходят практически мгновенно.

Моментально и без комиссии пополнить счет и карту РГС Банка также можно через собственные банкоматы кредитной организации, с помощью услуги P2P-переводов на сайте или в мобильном приложении банка и через сервис «Золотая корона — Погашение кредитов» в салонах «Билайна» или «МегаФона» и в кассах банков-партнеров. В течение трех — пяти рабочих дней бесплатное пополнение карт и счетов РГС Банка возможно через банкоматы банка ВТБ и Альфа-Банка.