Мещанский суд Москвы продлил на три месяца срок запрета определенных действий для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении запрета определенных действий подсудимым на три месяца», — сказал собеседник агентства.

Защита Калви и других обвиняемых просила не продлевать меру пресечения, согласно которой с 20:00 подсудимые должны находиться дома.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров (на тот момент. — Прим. Банки.ру) банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину. Уголовное преследование он называл незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.



Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размер.