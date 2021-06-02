Россельхозбанк снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,2 процентного пункта, до 5,55% годовых. Об этом в среду, 2 июня, сообщил РСХБ, уточнив, что новая ставка действует с 31 мая 2021 года.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

«Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита», — подчеркивается в релизе.



Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.