Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по трем вкладам в российских рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка по депозиту «Стратегический» теперь составляет 6,5%, «Твоя весна» — 6,4%, «Надежный» — 6,2%.



Вклад «Стратегический» — комплексный продукт, доступный к открытию при одновременном заключении вкладчиком договора инвестиционного страхования жизни или договора накопительного страхования жизни, а также договора индивидуального инвестиционного счета.



Вклад «Твоя весна» — сезонное предложение. Он доступен для открытия до середины июня. Максимальная ставка по вкладу возможна при открытии в мобильном приложении.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Надежный» открывается дистанционно. Его могут оформить без посещения офиса банка даже новые клиенты.

«Срок размещения средств по всем вкладам составляет от трех месяцев до трех лет. Наиболее выгодным предложением по вкладу «Стратегический» является депозит сроком на один год, для депозитов «Твоя весна» и «Надежный» максимальная ставка доступна на сроке три года», — говорится в релизе.